Зеленский заявил о важности четкой позиции ЕС в отношении Украины

Участники европейского союза не единогласно выступают за принятие Украины в сообщество. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

Противники вступления Украины в ЕС "не уверены в ней на все 100%", считает Зеленский. По его словам, на самом же деле Евросоюз хочет сотрудничества с Киевом, передает РИА Новости.

"И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда", — заявил Зеленский.

Необходимо, чтобы и ЕС и украинцы понимали нужность вступления Украины в союз, отметил президент. В 2019 году парламент Незалежной внес в Конституцию страны поправки, согласно которым государство закрепило курс в ЕС и НАТО.