Турция хочет продавать в Европу обнаруженный в Черном море газ

Найденное в Черном море месторождение природного газа позволит Турции зарабатывать на поставках топлива в Европу. Об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции рассказал, что добытый в Черном море газ будет использован не только для внутренних нужд. Информацией об этом поделилось агентство Reuters.

"Турция будет и использовать газ с месторождения в Черном море, и поставлять его в Европу", — подчеркнул Чавушоглу.

Об обнаружении крупных запасов природного газа в Черном море турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил 21 августа. Поставки добытого топлива на внутренний рынок, по его словам, могут начаться к 2023 году.