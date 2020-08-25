Россия, Иран и Турция выступили с совместным заявлением по Сирии

МИД РФ опубликовал совместное заявление России, Ирана и Турции по Сирии. В документе сказано, что страны подтверждают свою приверженность суверенитету и территориальной целостности САР.

Москва, Тегеран и Анкара намерены бороться с терроризмом во всех его проявлениях и согласились продолжать сотрудничество для окончательной ликвидации террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ). Информация об этом опубликована на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении сказано о незаконном захвате нефтяных ресурсов, которые должны принадлежать Сирии. Страны в этом контексте осудили США.

Была высказана серьезная озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в САР. Пандемия коронавируса значительно осложнила работу системы здравоохранения страны.