Клинтон рассказала, что делать Байдену в случае проигрыша на выборах в США

Кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену нельзя соглашаться с проигрышем на грядущих выборах нового президента Соединенных Штатов в ноябре. Такого мнения придерживается экс-кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Она отметила, что во время объявления результатов голосования выборов нового президента США, кандидат от партии республиканцев и нынешний глава государства Дональд Трамп может победить с небольшим преимуществом. Однако Клинтон считает, что в этом случае Байдену следует продолжить борьбу, передает РИА Новости.

"Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется", — заявила она.

Клинтон считает, что если Байден будет непреклонен и будет продолжать бороться, то ему удастся одолеть Трампа и сменить его на посту президента США.