Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:51   25 Августа 2020
Политика

Клинтон рассказала, что делать Байдену в случае проигрыша на выборах в США

Клинтон рассказала, что делать Байдену в случае проигрыша на выборах в США

Кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену нельзя соглашаться с проигрышем на грядущих выборах нового президента Соединенных Штатов в ноябре. Такого мнения придерживается экс-кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Она отметила, что во время объявления результатов голосования выборов нового президента США, кандидат от партии республиканцев и нынешний глава государства Дональд Трамп может победить с небольшим преимуществом. Однако Клинтон считает, что в этом случае Байдену следует продолжить борьбу, передает РИА Новости.

"Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется", — заявила она.

Клинтон считает, что если Байден будет непреклонен и будет продолжать бороться, то ему удастся одолеть Трампа и сменить его на посту президента США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #выборы #байден #трамп #клинтон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...