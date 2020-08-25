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22:47   25 Августа 2020
Политика

Российские пранкеры от имени Греты Тунберг пообщались с Камалой Харрис

Российские пранкеры от имени Греты Тунберг пообщались с Камалой Харрис

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили кандидату на пост вице-президента США Камале Харрис от имени экологической активистки Греты Тунберг. Инициаторы розыгрыша поделились подробностями диалога.

Харрис высказала свое желание сотрудничать с "Тунберг", она предложила вместе проработать план действий по теме климата, чтобы они соответствовали избирательной кампании политика, передает РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США также поддержала "экоактивистку", когда та рассказала о встрече с американским лидером Дональдом Трампом в ООН.

"Грета, не сдерживай себя. У тебя есть способность видеть, что может произойти. […] Всегда найдутся люди, выступающие против прогресса. Так было всегда", — сказала Харрис.

Политик назвала поведение Трампа "ненормальным" и предложила "Тунберг" передать ей запись той беседы. Жертвами пранкеров также стали сенатор Майкл Беннетт и конгрессвумен Тулси Габбард, баллотировавшиеся на пост президента США.

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Автор: Василий Пименов
#сша #пранкеры #Камалла Харрис

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