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21:52   25 Августа 2020
Политика

Зеленский назвал высокими шансы окончить конфликт в Донбассе после саммита

Зеленский назвал высокими шансы окончить конфликт в Донбассе после саммита

Украина рассчитывает, что конфликт на территории Донбасса закончится после нормандских переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению украинского лидера, существуют большая вероятность завершения конфликта в Донбассе после переговоров в "нормандском формате". Он также отметил, что не боится общения с президентом России Владимиром Путиным, так как этот диалог должен помочь достичь результата, передает ТАСС.

"Если нет диалога, не будет и результата", — сообщил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что общался с Путиным перед началом перемирия 27 июля 2020 года. Результат этого диалога есть и сейчас мы его видим, заключил Зеленский.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #зеленский

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