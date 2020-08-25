МИД РФ расценивает действия Литвы как вмешательство в дела Белоруссии

Заявление властей Литвы по выборам Белоруссии и поддержка Вильнюсом Светланы Тихановской являются "вмешательством в дела другого государства". Об этом заявили в МИД РФ.

Литовские власти, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, заявили о якобы "нелегитимности" президентских выборов, прошедших на территории Белоруссии. Вильнюс также публично назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом" и ввел против него санкции.

В Москве отметили, что Литва предоставила убежище одному из участников президентских выборов. Вильнюс организовывает встречи Тихановской с высокопоставленными представителями США и ЕС, а также призывает "к решительным международным действиям". Эти действия "трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства", подчеркнули в МИД РФ.