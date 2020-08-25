Придыбайло: белорусская оппозиция долго отмывала свой бело-красный флаг

Бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции, в 1990-е годы был официальным флагом Республики Белоруссия, под ним Александр Лукашенко приносил свою первую клятву президента.

Об этом в ходе прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции собравшимся напомнил корреспондент RT Константин Придыбайло.

При этом он добавил, что, конечно, белорусская оппозиция считает своим флагом не красно-зеленый, а бело-красно-белый.

«Этот флаг много лет отмывали от коллаборационистской истории, которая была связана с оккупацией Белоруссии фашистами в годы Великой Отечественной войны», — отметил гость мероприятия.

Большинство белорусских граждан относятся к этому флагу нейтрально, белорусы, занимающие прогосударственную позицию, считают его не более чем бело-красно-белым полотном, добавил Придыбайло.

«Этот флаг 94 года, говорить, что он советский нельзя», — заключил он свои рассуждения на эту тему.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии и забастовки на местных предприятиях не утихают с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы . Представители оппозиции не согласились признавать озвученные Центризбиркомом Белоруссии результатами подсчета голосов, согласно которым победу на выборах с убедительным отрывом одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, в то время как его основной соперник по президентской гонке Светлана Тихановская набрала порядка 10% голосов.

Тихановская, уехав из Белоруссии в Литву, сначала обратилась оттуда к протестующий с призывом прекратить беспорядки на улицах, однако затем она записала видеообращение в котором заявила, что забастовки на госпредприятиях являются легальным способом ведения борьбы, а также выразила готовность возглавить нацию.