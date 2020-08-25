Водолацкий: разрыв связей с РФ ввергнет экономику Белоруссии в коллапс

Не утихающие в Белоруссии протесты и забастовки оказывают влияние на все сферы отношений с Россией – политические, экономические и социальные, и, если ситуация будет развиваться, как на Украине, последствия будут гораздо более тяжелыми.

Об этом в ходе пресс-конференции по теме «Кто и зачем хочет уничтожить промышленность Республики Беларусь», которая прошла во вторник, 25 августа, в Медиагруппе «Патриот», заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацикй.

«После забастовки на «Белорускалии» их продукция стала замещаться продукцией из Франции и других стран. 80% белоруской сельскохозяйственной продукции идет на российский рынок, — заявил эксперт. — При той ситуации, как на Украине, будут закрыты границы с Россией, ситуация будет гораздо хуже, чем на Украине».

В этом случае, по мнению Водолацкого, будут не только разрушены все российско-белорусские отношения, но и вся экономика Белоруссии окажется ввергнута в хаос.

При этом гость дискуссии добавил, что вероятность того, что место белорусов в отношениях с Россией заменят украинцы, очень маловероятно, так как в Белоруссии большинство предприятий государственные, а приватизация процесс не быстрый.