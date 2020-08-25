Происшествие с блогером Алексеем Навальным его сторонники и сотрудники признанного в РФ иноагентом ФБК превратили в медиапроект. Запад поддержал спектакль в преддверии Единого дня голосования.

Приближенные к Навальному люди сразу начали придерживаться версии об отравлении, не имея подтверждения врачей. Омские врачи боролись за жизнь блогера, однако "оппозиция" обвинила их в попытке скрыть его состояние здоровья. Либералы и западные СМИ тут же принялись раздувать ситуацию. Главными действующими лицами стали юрист ФБК Любовь Соболь и главный токсиколог Баку Исмаил Эфендиев. Оправдание рисков по перевозке Навального в Германию взяла на себя глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Сотрудники ФБК умело распределили роли, чтобы придать "отравлению" блогера международный статус.

Ситуация вокруг главы ФБК получила общественный резонанс благодаря действиям сторонников Навального. Такая активность "оппозиции" оправдана в преддверии Единого дня голосования в РФ в сентябре, пишет Федеральное агентство новостей. Таким образом проект Навального "Умное голосование" может получить дополнительную поддержку. Приближенные к блогеру люди выступили главными действующими лицами в большом медиапроекте, в котором цинично использовали происшествие с Навальным.