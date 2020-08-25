Белорусского митрополита Павла освободили от должности

Священный синод РПЦ освободил патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла от должности. Такое заявление сделали в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Белорусского священника поблагодарили за работу, обратил внимание председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Митрополита Павла перевели на Кубань, добавил он. По словам Легойды, священнослужитель сам подал прошение о своем переводе.

Павел стал митрополитом Минским и Слуцким 25 декабря 2013 года. Священнослужитель выступал против "создания белорусской национальной церкви". С 25 августа Павел назначен митрополитом Екатеринодарским и Кубанским и главой Кубанской митрополии.