Экс-премьер Украины рассказал, в чем белорусские протесты похожи на Майдан

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, возглавлявший правительство с 2010 по 2014 годы, считает, что белорусские протесты схожи с «революциями», происходившими на Украине в 2003 и 2014 году.

Он уверен, что митинги в соседней стране происходят «по той же методичке», что и Майдан в Киеве. Об этом украинский политик рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», где побывал корреспондент «Политики Сегодня».

События в Белоруссии ― начальная стадия того, что происходило на Украине в первую «оранжевую революцию» в 2003 году. Но есть и серьезные отличия, отмечает Азаров.

«В первый и второй «майданы» на Украине трудовые коллективы не были вовлечены, а олигархи поддержали протесты. В Белоруссии удалось занести смуту в ряды людей, найти готовых выполнять задания. Используется один и тот же прием ― демонизация власти. В данном случае, демонизируют [Александра] Лукашенко. Второй момент ― ссылка на подтасовку выборов. В случае Лукашенко я нисколько не сомневаюсь, что он получил реальное большинство. Говорить о фальсификации выборов не приходится, но этот момент был использован», — поделился мнением экс-премьер Украины.

Истинные цели «майданов» не выставляются на обозрение, отмечает политик. Изначально в случае с Украиной говорилось, что протестующие стоят не за ЕС и не за НАТО, и уж тем более не выступают против России, напоминает Азаров. В ситуации с Белоруссией наблюдается аналогичная тенденция, но гарантий, что она сохранится и при потенциальной «новой власти», нет.

«Они говорят, что не за ЕС. Но дай власть, будет проводиться тот курс, который был запрограммирован», — отмечает Азаров.

Экономическая ситуация в Белоруссии в случае «переворота» будет «провальная», прогнозирует украинский политик.

«Если Украина еще с приходом прозападного правительства [Виктора] Ющенко уже начала рвать отношения с РФ и большинство предприятий [к 2014 году] уже простаивали, то в Белоруссии экономика на 50% больше завязана на РФ. Остановка заводов МАЗ, БелАЗ ― это крах экономики. «Беларуськалий» ― это крупнейшее предприятие. Его продукция конкурирует на внешних рынках, замена ему всегда найдется. Я не вижу источников развития Белоруссии, если Минск разорвет отношения с РФ», — заявил Азаров.

Россия — основной торговый партнер Белоруссии и главный импортер белорусских товаров, а по некоторым позициям и вовсе единственный покупатель. За 2018 год экспорт из Белоруссии в Россию составил около 13 миллиардов долларов — столь масштабная торговля не ведется Минском ни с одной страной мира.

Выход на европейские рынки является альтернативным путем развития белорусской экономики, но для этого стране необходимо будет перестраивать технологические цепочки, чтобы соответствовать товарным стандартам ЕС. К тому же, столь крупные объемы торговли, как с Россией, у РБ в отношениях с ЕС не прогнозируются. Экономисты полагают, что еще одним торговым партнером для Белоруссии может стать Украина, но страна не будет закупать продукцию в том же объеме, что и Россия: украинский сельскохозяйственный комплекс достаточно развит, чтобы обеспечивать страну внутренней молочной и мясной продукцией без масштабного белорусского экспорта.

О том, с кем еще торгует Белоруссия и что ждет страну в случае «антироссийской» политики, читайте в материале «Кризис в Белоруссии ударить по производственному потенциалу страны».