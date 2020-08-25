Малькевич обратил внимание на политизацию социальных сетей

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич объяснил, как новые медиа политизируются и управляют общественным мнением. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Приложение Telegram при отправке эмодзи с флагом Белоруссии отдельным сообщением меняет его на бело-красно-белый стяг, сообщил Малькевич. По его словам, полотнище начинает развеваться при нажатии.

"Эдак завтра ты напишешь товарищу — мол, давай пойдем на митинг "за власть". А мессенджер выдаст тебе такое предупреждение: "Извините, ваше сообщение не может быть доставлено", — предположил Малькевич.

Телеканал "360" сообщал, что база данных пользователей Instagram, TikTok и YouTube оказалась в открытом доступе.