Депутат Пискарев допустил иностранное вмешательство в инцидент с Навальным

Произошедшее с госпитализированным блогером Алексеем Навальным могло быть попыткой иностранного вмешательства. Соответствующее мнение выразил депутат ГД Василий Пискарев.

Политик Пискарев считает, что есть "основания" для того, чтобы считать инцидент с Навальным попыткой иностранного вмешательства. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции заявил, что подготовит все необходимые запросы в правоохранительные органы по этой ситуации.

Не исключено, что инцидент с блогером является медиапроектом Запада с четко прописанными ролями. Об этом говорит тот факт, что Навального не оставили лечиться у российских специалистов, а отправили к медикам за границу незадолго до Единого дня голосования. Ситуация получила больший общественный резонанс, а врачи из ФРГ объявили о возможном отравлении, но не предоставили результаты анализов и какие-либо доказательства.