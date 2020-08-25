Багдасаров предупредил об активации спецслужб Украины в России

Служба безопасности Украины (СБУ) настолько обнаглела, что пытается провести операцию на российской территории, в глубине нашей страны.

По мнению директора Центра изучения Центральной Азии и Ближнего Востока, политолог Семена Багдасарова, Украина уже давно превратилась в плацдарм, который можно использовать, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России, поэтому нам сейчас важно сосредоточить внимание на активности украинских спецслужб в РФ.

«Обнаглели до такой степени, что у нас в стране уже пытаются похищать человека. Зачем похищать человека, который когда-то воевал на Донбассе, частный элемент? Да нет, их нанимает спецслужба. Спецслужбы так устроены, они работают со всеми, кто выгоден. Выгодны бандюки какие-то, они их наймут и скажут: «Ребята, сделайте это дело», — заявил политолог в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Если раньше, по словам Багдасарова, украинский след можно было заметить на митингах российской псевдооппозиции, то сейчас украинским спецслужбам этого стало мало. Теперь уже вся Россия рассматривается, как поле их возможных мероприятий.

«Мы с вами забываем, что в любой более-менее нормальной спецслужбе есть подразделения, которые занимаются подрывом информационной безопасности другого государства, — напомнил эксперт. — Например, в КГБ было управление А, которое занималось информационно-психологическими мероприятиями на территории противника, используя СМИ, в том числе этого самого противника».

Украинские спецслужбы, добавил Багдасаров в заключение, часто организовывают информационные вбросы через наши СМИ, так почему бы российским спецслужбам не делать то же самое на территории Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Андрей Кормчий – участник организованной группы, которая готовила в Москве похищение одного из лидеров ополченцев Донбасса – дал в Мосгорсуде признательные показания и предоставил следствию информацию о других участниках операции.