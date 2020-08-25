Заявления Запада по поводу российских медиков, работавших в Омске с Алексеем Навальным, прокомментировали в МИД РФ. Министерство считает оскорбительными прозвучавшие претензии.

Заявления по этому инциденту связаны с желанием западных стран уличить якобы в "сокрытии истины" омскими врачами при проведении обследования Навального. Российское министерство рассчитывает, что немецкие врачи проявят профессионализм и не будут вовлечены в политические игры.

История с болезнью Навального может быть организована для оказания влияния на проведение Единого дня голосования в сентябре.