Гайрат: TikTok вступил в неравную схватку с Вашингтоном

Владельцы китайской социальной сети TikTok решили отстоять свои права в суде. Жалоба направлена против американского правительства и главы Белого дома Дональда Трампа.

По версии Вашингтона, TikTok может следить за своими пользователями и передавать личные данные граждан США китайской разведке. Все обвинения представители соцсети отвергают, сообщает телеканал "360".

Специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат считает, что этот судебный процесс будет очень долгим, хотя стороны конфликта и заинтересованы в компромиссе. Представители китайской компании понимают, что если не им удастся договориться, то платежеспособная американская аудитория будет потеряна.