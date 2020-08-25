Масленников оценил работу Счетной палаты по выявлению недочетов системы ПФР

Аудит Счетной палаты продемонстрировал ряд изъянов в работе системы Пенсионного фонда России (ПФР). Результативность проверки оценил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

Аналитика СП продемонстрировала неточности, которые допущены в работе персонифицированный системы ПФР. Оказалось, что ошибки в составлении анкет клиентов фонда привели к проблемам с начислением пенсий. К примеру, несколько человек могли быть зарегистрированы в системе с одинаковым СНИЛС, что существенно сказывалось на ежемесячной выплате пенсии. В ряде отделений зафиксированы случаи начисления денег "мертвым душам".

Счетной палате необходимо продолжать работу в заданном направлении и рассмотреть все вопросы, связанные со счетами россиян. Аудит продемонстрировал механизм, который позволит российским властям исправить ошибки, отметил эксперт Никита Масленников в беседе с ФБА "Экономика сегодня". Проверка стала сильным аргументом за изменение пенсионной системы и введение нового информационного реестра.