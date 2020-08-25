Главы племен Ливии призвали мировое сообщество покончить с ПНС

Высший совет шейхов и старейшин племен Ливии призвал мировое сообщество гарантировать роспуск Правительства национального согласия (ПНС), чтобы урегулировать кризис в стране. Об этом сообщило издание Libya24.

Главы племен североафриканской страны выступили с обращением к международным сторонам, которые хотят вернуть мир в Ливию. Они обратили внимание, что ПНС не изъявляет желания наладить дипломатический диалог. Триполитанские "власти" планируют выиграть время, чтобы увеличить свои силы и ударить по военным Ливийской национальной армии (ЛНА), пишет Федеральное агентство новостей.

Старейшины и шейхи призвали всех членов ливийских племен объединиться для выработки национального решения, которое поможет в роспуске ПНС и подконтрольных ему бандформирований. Они заявили о необходимости вернуть всех сирийских наемников обратно на родину.

Телеканал "360" сообщал, что официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари рассказал о намерениях Анкары закрепиться в Ливии.