Кинолента "Шугалей-2" поспособствует вызволению граждан России из ливийской тюрьмы, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков заявил, что фильм "Шугалей-2" вызовет общественный резонанс и поспособствует вызволению похищенных в Ливии россиян. Также он отметил, что граждане России обязаны знать о таких вопиющих случаях несправедливости и беззакония, как те, что произошли с российскими учеными, которых посадили в ливийскую тюрьму "Митига". Он также подчеркнул, что подобные истории рассказывать необходимо.

"Что касается того, может ли фильм помочь вызволить россиян: в любой ситуации общественный резонанс и формирование общественного мнения всегда идет на пользу", — сообщил Цветков.

Фильм "Шугалей", по мнению специалиста, будет важен и хорош, потому что может способствовать скорому освобождению Шугалея и Суэйфана из заключения в Ливии, пишет iReactor.