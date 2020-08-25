Отели в Турции переоборудуют часть номеров под изоляторы из-за COVID-19

Турецкие отели организовали на своей территории специальные изоляторы для туристов с коронавирусом нового типа, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Ужесточение Министерства туризма и культуры требования к отелям обязало гостиницы оборудовать часть номеров под постояльцев, у которых диагностировали COVID-19, передает РИА Новости сообщение АТОР. За нарушение этого правила сертификат отеля может быть аннулирован.

Изоляторы для туристов с коронавирусом будут созданы на отдельных этажах и в отдельных блоках. При невозможности подобного размещения ввиду недостаточности номерного фонда изоляторы будут отделены от других номеров двумя пустыми комнатами с каждой из сторон. Постояльцам с COVID-19 запрещено покидать такие помещения, в которых они могут располагаться с родными или сопровождающими.

Специально обученный персонал, которому запретят контакты с другими работниками, будет производить уборку таких особых номеров. Туристы с коронавирусом будут обеспечены пищей и напитками.