Шувалова назвала Белоруссию последним рубежом на пути к России

Республика Белоруссия — единственный рубеж на пути прямого вторжения Запада в Россию. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы Елена Шувалова во время пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот» во вторник, 25 августа.

Как отметила Шувалова, если на смену президента страны Александра Лукашенко придут другие политические силы, это может негативно отразиться не только на экономике государства, но и на геополитике.

«Если этим крикунам удастся обмануть белорусский народ, то НАТО будет под Смоленском. В Грузии уже есть базы НАТО, они есть и совсем рядом в Прибалтике, на Украине. Белоруссия — наш последний рубеж», — сказала участница онлайн-эфира.

Депутат Мосгордумы подчеркнула, что действующий глава республики делает упор на социалистическую экономику, которая предполагает бесплатное образование, здравоохранение и отсутствие безработицы. Если у власти окажутся оппозиционные силы во главе со Светланой Тихановской, то, как отмечает сам Лукашенко, половина работающих окажется на улице.

«Предприятия скорее закроются. Будет другой двигатель — получение максимальной прибыли. А как получить прибыль? Наиболее выгодный путь — разрушить корпуса, построить на их месте небоскребы и продавать квадратные метры. Когда метры будут распроданы, деньги выведены в офшоры, станут покупать яхты для Средиземного моря и содержать любовниц. Вот это перспектива», — объясняет спикер.

Кроме того, Елена Шувалова выразила уверенность, что действующий белорусский лидер сможет дать отпор штабу Тихановской, однако важно, какую позицию займут сами белорусы. Депутат напомнила о 1990-х годах, когда граждане России были обмануты призывами первого президента РФ Бориса Ельцина.

«Лукашенко – не Горбачев. Не даст слабины. Бывают в истории моменты, когда размазывание манной каши по стеклу в последствии обернется такими жертвами, что нельзя этого допустить ни в коем случае. В определенные моменты ради интересов своего государства, которым ты руководишь, интересов народа, нужно жестко отреагировать на происходящее — на попытки реакционных изменений», — считает спикер.

Также гостья пресс-конференции обратила внимание, что основная масса белорусского народа активно поддерживает Александра Лукашенко. Такого же мнения придерживаются и россияне. Участники несанкционированных митингов, сеющие смуту среди белорусов, на самом деле не отражают мнение большинства.

«Я разговаривала с избирателями моего округа, ездила по близлежащим к Москве регионам, и все они поддерживают Лукашенко. Естественно, и белорусы тоже. Сейчас именно они отражают подлинные интересы белорусского государства. А эти громкие люди организовали вражду. По комментариям в соцсетях, я могу сделать вывод о том, кто разжигает сейчас вражду на улицах Минска. Мол, мы за демократию, но иного мнения не терпим», — рассказала Шувалова.

Во вторник вечером на площади перед Комаровским рынком в Минске стали собираться сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как передает корреспондент ТАСС, на площади транслируются песни, посвященные стране. Также установлены стенды с изображением государственного красно-зеленого флага. Такие же флаги в руках держат и участники акции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада. Об этом он сообщил в ходе встречи с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом.