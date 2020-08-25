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20:07   25 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Мезюхо усомнился в откровенном желании Кравчука дать воду в Крым

Мезюхо усомнился в откровенном желании Кравчука дать воду в Крым

Проблема нехватки пресной воды в Крыму, конечно, существует, но этот вопрос успешно решается – апокалипсиса, вопреки предсказаниям украинских политиков, не произошло и от жажды никто не умер. Полуостров живет и даже успешно проводит курортный сезон.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог из Крыма Иван Мезюхо, комментируя недавнее выступление экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что если в Крыму из-за нехватки воды произойдет гуманитарная катастрофа, Киев, возможно, возобновит, водоснабжение полуострова, но с некоторыми условиями.

«Мы говорим: там (в Крыму) живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Людям! Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное – мы в жизни никогда на это не пойдем», — подчеркнул Кравчук в интервью «Украинскому радио» в День независимости Украины, 24 августа.

Мезюхо усомнился в откровенном желании Кравчука дать воду в Крым

Комментируя эти слова первого президента Украины, глава крымской общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо, высказал предположение, что Киев на самом деле не готов возобновить подачу воды в Крым даже для нужд гражданского населения.

«Интересно, каким образом они собираются следить в случае возобновления работы Северо-Крымского канала за потреблением водного ресурса. Они что, приставят камеры к водопроводу? Будут следить, пьют эту воду простые крымчане или те, кто состоит на службе в российской армии?», — поинтересовался политолог.

Также Мезюхо добавил, что его не удивляет «бредовое заявление Кравчука», который ранее наговорил уже так много, что теперь противоречит сам себе.

Мезюхо усомнился в откровенном желании Кравчука дать воду в Крым

«Конечно, в Крыму существует проблема недостатка воды, это очевидно. Но, тем не менее, от жажды никто не умер. Проводятся мероприятия по преодолению проблемы, это вопрос федеральный, — напомнил эксперт в заключение беседы. — Но апокалипсиса не произошло, как это прогнозировали украинские политические деятели. Живем, и даже курортный сезон в условиях коронавируса успешно проходит».

Напомним, ранее 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось путем подачи с территории Украины днепровской воды через Северо-Крымский канал. Однако после того, как жители полуострова в ходе легитимного и демократичного всенародного референдума весной 2014 года приняли решение перейти в состав РФ, Киев перекрыл эту водную артерию, пытаясь наказать тем самым крымчан за это решение и заставить Крым вернуться в состав Украины.

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Автор: Александр Люблинский
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