Мезюхо усомнился в откровенном желании Кравчука дать воду в Крым

Проблема нехватки пресной воды в Крыму, конечно, существует, но этот вопрос успешно решается – апокалипсиса, вопреки предсказаниям украинских политиков, не произошло и от жажды никто не умер. Полуостров живет и даже успешно проводит курортный сезон.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог из Крыма Иван Мезюхо, комментируя недавнее выступление экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что если в Крыму из-за нехватки воды произойдет гуманитарная катастрофа, Киев, возможно, возобновит, водоснабжение полуострова, но с некоторыми условиями.

«Мы говорим: там (в Крыму) живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Людям! Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное – мы в жизни никогда на это не пойдем», — подчеркнул Кравчук в интервью «Украинскому радио» в День независимости Украины, 24 августа.

Комментируя эти слова первого президента Украины, глава крымской общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо, высказал предположение, что Киев на самом деле не готов возобновить подачу воды в Крым даже для нужд гражданского населения.

«Интересно, каким образом они собираются следить в случае возобновления работы Северо-Крымского канала за потреблением водного ресурса. Они что, приставят камеры к водопроводу? Будут следить, пьют эту воду простые крымчане или те, кто состоит на службе в российской армии?», — поинтересовался политолог.

Также Мезюхо добавил, что его не удивляет «бредовое заявление Кравчука», который ранее наговорил уже так много, что теперь противоречит сам себе.

«Конечно, в Крыму существует проблема недостатка воды, это очевидно. Но, тем не менее, от жажды никто не умер. Проводятся мероприятия по преодолению проблемы, это вопрос федеральный, — напомнил эксперт в заключение беседы. — Но апокалипсиса не произошло, как это прогнозировали украинские политические деятели. Живем, и даже курортный сезон в условиях коронавируса успешно проходит».

Напомним, ранее 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось путем подачи с территории Украины днепровской воды через Северо-Крымский канал. Однако после того, как жители полуострова в ходе легитимного и демократичного всенародного референдума весной 2014 года приняли решение перейти в состав РФ, Киев перекрыл эту водную артерию, пытаясь наказать тем самым крымчан за это решение и заставить Крым вернуться в состав Украины.