Вассерман: Навальный может выйти из больницы Германии "ногами вперед"

Блогер Алексей Навальный может быть использован в качестве "священной жертвы" и выйти из немецкой клиники Charite "ногами вперед". Такую точку зрения выразил известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Публицист отметил, что имеет тягостное представление о немецкой медицине. По его словам, врачи в Германии "берутся лечить все подряд", заранее предупреждая о смертности той или иной болезни. Однако Вассерман выразил надежду, что берлинские медики смогут поставить Навальному правильный диагноз.

Клинические симптомы Навального характерны для гипогликемической комы, считает публицист. Он предположил, что блогер находится в коматозном состоянии из-за диабета, пишет Nation News.

"Я очень надеюсь, что в Charite все-таки найдутся честные врачи и поставят правильный диагноз, но это зависит от того, чего потребуют те, кто его в эту клинику поместил", — сказал он.

Телеканал "360" сообщал, что в Кремле транспортировку Навального в Берлин объяснили решением врачей.