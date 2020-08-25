Комитет Госдумы по безопасности проанализирует инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил проверить, не был ли инцидент с блогером Алексеем Навальным попыткой обострить ситуацию в РФ.

Комитет Госдумы по безопасности проанализирует случившийся с блогером Алексеем Навальным инцидент. Такое поручение дал председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. Он настоял на том, чтобы специалисты выяснили, не был ли случай с Навальным попыткой обострить ситуацию в Российской Федерации извне.

Западные структуры пользуются состоянием блогера Алексея Навального в собственных целях, сообщил телеведущий Владимир Соловьев. Немецкие медики из клиники "Шарите", куда доставили Алексея Навального, заявили о том, что блогер, возможно, был отравлен. По мнению многих экспертов, Навальный давно ослабил свои позиции, что может быть невыгодно его западным спонсорам.