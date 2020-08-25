Юристы Пригожина начинают работу по принудительному взысканию долга с ФБК

Юристы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина начали работу по принудительному взысканию долга в размере более 87 млн рублей с так называемого "Фонда борьбы с коррупцией", который признан иноагентом. Эту сумму организация должна компании "Московский школьник".

Пригожин 25 августа подписал договор уступки с компанией "Московской школьник", которая ранее подверглась фейковым атакам со стороны блогера Алексея Навального и его соратников. Напомним, что сам Навальный в настоящее время находится в Германии, где проходит лечение в клинике "Шарите".

Также предприниматель поручил оплатить долг блогера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник" в размере 87 658 461 рубль. В комментарии бизнесмена, который распространила пресс-служба компании "Конкорд", объясняется, почему предприниматель решил так поступить:

"Во-первых, рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона. Что касается "Фонда борьбы с коррупцией" и Любови Соболь, то мои юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международными".

Видеоблогер Алексей Навальный в начале апреля прошлого года поделился с подписчиками информацией, что бизнесмен Евгений Пригожин подал на него, ФБК и юриста организации Соболь в суд. Позже выяснилось, что судебное разбирательство инициировало предприятие "Московский школьник", которое блогер и его команда оклеветали в своем "расследовании". С предпринимателем оно никак не связано, а Навальный ввел своих поклонников в заблуждение.

Блогер 20 июля 2020 года объявил о ликвидации ФБК. Причиной этому, по его словам, послужили многомиллионные долги организации. Однако это не помешало Навальному снова обратиться к своим сторонникам за помощью. Он призвал их оформлять регулярные платежи и "пожертвования". В этот же день Пригожин обратился к блогеру с предложением помочь оплатить долги и пожертвовал на это миллион рублей.