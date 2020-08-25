В организме блогера Алексея Навального нет никаких ядов, только разрешенные лекарственные препараты. Об этом заявило экспертное сообщество российских медиков.

В медиапространстве СМИ пестрят заголовками о том, что блогер Алексей Навальный был отравлен неким "ядом", передает "Сенсаций.Нет". Но точных формулировок в заявлении немецких врачей нет, там не говорится о яде: в организме блогера были обнаружены ингибиторы холинэстеразы. Эти компоненты относятся к легальным лекарствам, а не отравляющим веществам.

В оригинальной версии диагноза на английском речь идет о том, что организм Навального "был подвергнут интоксикации веществом группы ингибиторов холинэстеразы", и не утверждается, что блогера отравили намеренно.

Телеканал "360" также сообщал, что заявление об отравлении Навального может быть провокацией Запада.