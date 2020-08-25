Форум «Безопасность на транспорте» пройдет в петербургском «Экспофоруме»

Международный форум «Безопасность на транспорте» изменил место проведения. Теперь его площадкой станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге, где 7-8 сентября соберутся около 700 представителей отрасли и органов власти, а также глав коммерческих, научных и общественных организаций из 50 регионов России.

Как отмечают организаторы, новая площадка позволит увеличить масштабы выставочной экспозиции, а также организовать современное пространство деловой коммуникации для дискуссионной программы форума.

Форум «Безопасность на транспорте» станет первым конгрессно-выставочным мероприятием в отрасли после снятия режима ограничений. Тем не менее он пройдет с соблюдением всех санитарных норм: гостям измерят температуру бесконтактными тепловизорами, на площадке будут размещены санитайзеры, а также «буферные зоны» и вендинговые автоматы с комплектами средств индивидуальной защиты. Гостей деловой программы рассадят с учетом необходимой дистанции. Помимо этого, предполагаются перерывы на дезинфекцию и обязательную комплексную уборку до и после проведения заседаний. Доступ посетителей и участников форума на мероприятие будет осуществляться только при наличии масок.

Форум БТ-2020 — ведущее российское конгрессно-выставочное мероприятие в области обеспечения комплексной безопасности на транспорте. Он состоится при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства транспорта, МВД, МЧС, ФСБ России и других профильных федеральных и региональных органов власти.

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