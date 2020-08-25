Авария с грузовиком в Стамбуле повлекла смерть троих пассажиров

ДТП на шоссе в Стамбуле стало причиной смерти трех участников движения, когда произошла авария между грузовым автомобилем и двумя легковыми машинами.

Информация об инциденте появилась 25 августа, когда на трассе районе Гебзе Муаллимкей произошло столкновение транспортных средств. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи диагностировали у четырех человек травмы разной степени тяжести, а после госпитализировали в местную больницу, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на местные СМИ. Сейчас они проходят лечение под пристальным вниманием работников медицинского учреждения.

Еще трое участников аварии скончались до приезда врачей. Пока нет сведений о личностях участников ДТП. Пока представители правоохранительных органов не установили виновника произошедшей трагедии. После столкновения на дороге образовался серьезный затор, который удалось устранить с помощью спецтехники.