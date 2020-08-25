Немцы предложили Меркель заниматься проблемами ФРГ, а не Навальным

Жители Германии раскритиковали федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель за "чрезмерную заботу" о блогере Алексее Навальном и посоветовали ей заняться проблемами Германии. Они поделились своим мнением на форуме немецкого издания Die Welt.

Навальный находится в берлинской клинике Charite по приглашению Меркель. Немецкий канцлер потребовала от Москвы расследовать возможную версию об болезни блогера. Реакция Меркель на случай с Навальным вызвала недоумение у граждан Германии, пишет Nation News.

Немцы раскритиковали лидера ФРГ на форуме Die Welt за вмешательство в дела России. Они посоветовали Меркель заниматься решением проблем в своей стране.

"В Германии есть множество проблем, которые необходимо срочно решать. Россия прекрасно справлялась сама по себе, без германского покровительства", — написал один из посетителей форума.

Телеканал "360" сообщал, что в Минздраве Омска сообщили об отсутствии признаков отравления у Навального.