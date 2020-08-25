Санкции союзников ЕС в адрес России стали борьбой «комара против слона»

Шесть государств, сотрудничающих с Европейским союзом, в очередной раз поддержали санкции ЕС в отношении России из-за присоединения Крыма в 2014-м году. О своем решение продлить ограничительные меры на год заявили власти Черногории, Албании, Грузии, Норвегии, Исландии и, соответственно, Украины.

В основном принятые санкции направлены на жителей Крыма и работающие в республике предприятия. Например, крымчане с российскими загранпаспортами не могут въехать на территорию ЕС — посетить страны Евросоюза возможно только с украинскими документами. Также Евросоюз запретил европейским кораблям останавливаться в крымских портах, самолеты же не могут совершать посадку в аэропортах полуострова.

Причины решения

Очевидно, что все страны, кроме Украины, одобрившие продление санкций против РФ, вопросом принадлежности Крыма озабочены гораздо меньше, чем вопросами финансовой и политической выгоды. Мотивы «соглашательства» Черногории и Албании ясны: страны являются кандидатами на вступление в Евросоюз и стараются следовать всем правилам преждевременной евроинтеграции, хоть никаких гарантий в Брюсселе Подгорице и Тиране (столицы Черногории и Албании) на будущее вступление в ЕС не предоставили.

Грузия же поддержала санкции исходя из своей солидарности с Украиной. В июне прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия — «враг и оккупант» Грузии, а также неоднократно подчеркивала, что считает независимость Республик Абхазия и Южная Осетия следствием российской «оккупации». Аналогичных позиции придерживается официальный Киев в отношении Донбасса и Крыма.

Норвегия и Исландия поддержали санкции против РФ ради экономической стабильности: эти государства входят в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), а значит, их экспорт в страны Центральной и Восточной Европы не облагается пошлинами. Лояльность к Брюсселю и его решениям объясняется желанием Осло и Рейкьявика не нарушать гармонию в экономических отношениях с партнерами и сохранить единое торговое пространство.

Мнение экспертов

Политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов не исключает, что решение Норвегии о продлении санкций стало, кроме прочего, попыткой отыграться на России за освоение ею Арктического региона. Инструментом воздействия стали чиновники Евросоюза, отстаивающие проамериканские позиции.

«Это жест отчаяния и проамериканской бюрократии ЕС, и самих США, которые в целом контролируют суверенитет всех перечисленных государств. Особняком тут стоит Норвегия, у которой свои претензии к России. Она ведет политический торг с США. Норвежцам нужна американская и канадская поддержка по вопросу раздела Арктического шельфа. Собственно, понимая бессмысленность санкций, Норвегия решила рискнуть. Ее семгу мы все равно перестали покупать, а других контактов у нас особо нет. Вот в отсутствии реальной санкционной эскалации и происходит такой символический жест со стороны стран-кандидатов в ЕС — «присоединение» к санкциям», — пояснил Рябов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Член совета Экспертного института социальных исследований, политолог Олег Матвейчев в беседе с «Политикой Сегодня» сравнил антироссийские санкции от шести государств с «комариными укусами». По его мнению, ограничительные меры от небольших стран, не играющих глобальной роли на международной политической арене, не принесут России какого-либо ущерба.

«Смех какой-то. Какие-то [страны] карлики, их санкции — чушь собачья. Наплевать, забыть и растереть. Когда вас комары кусают, вы же не будете делать из этого вселенскую историю? Смешно даже. Это все равно, что говорить, что комар ввел санкции относительно слона», — говорит Матвейчев.

История вопроса

Инициатором антироссийских санкций в 2014-м году выступило руководство США, под давлением которого к ограничительным мерам присоединились и страны Евросоюза. Предполагается, что давление Штаты оказывали не только на ЕС, но и на страны Большой семерки, которые сотрудничают с США.

Впрочем, санкции, призванные «поддержать» Украину, не лучшим образом повлияли и на эту страну, и на другие государства СНГ. По данным доклада ООН 2015 года, меры оказали негативное воздействие на рост суммарного ВВП стран СНГ в 2015–2016 годах и стали одним из трех главных факторов кризисных явлений в экономике. Остальные два — падение цен на нефть и вооруженный конфликт на востоке Украины.

На втором этапе (с 2016 по 2020 годы) санкции уже не оказывали никакого прямого негативного влияния на Россию: в это время рост экономики составил 1,5% в год. На выигрышное геополитическое положение России в этой ситуации повлияла долгосрочная стратегия президента Владимира Путина.

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