Минэкономики Украины покрывает коррупционную схему на рынке серной кислоты

Министерство экономического развития и торговли Украины скрывает финансовые отчеты производителей серной кислоты и покрывает коррупционную схему, организованную благодаря введению квот на импорт ресурса. Об этом заявил украинский народный депутат Муса Магомедов.

По его словам, почти два года на Украине действует масштабная коррупционная схема на рынке, который для многих украинцев является достаточно далеким, — рынок серной кислоты. С 1 сентября 2018 года межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики Украины решила ввести квоты на импорт этой продукции, чтобы якобы поддержать национального производителя.

«С этого времени рынок полностью монополизировали. Цена на серную кислоту выросла вдвое, а национальные производители продолжают демонстрировать ужасные финансовые результаты, но не посредники. Вопрос — куда же идут сотни миллионов гривен ежегодно», — написал Муса Магомедов в Facebook.

Сейчас схема представляется довольно просто, продолжил депутат. На Украине серную кислоту производят только «Сумыхимпром» и «Восточный ГОК», которые при росте цены вдвое должны увеличить доход от продажи и показать хотя бы минимальное улучшение финансовых показателей.

Однако предприятия, которые должны публиковать отчетность, наоборот скрывают документы именно в 2020 году, когда промышленники начали задавать все больше вопросов относительно эффективности введенных квот.

«Чистый убыток "Восточного ГОКа" в 2019 году составил 680 млн грн (вместо 389 млн грн прибыли в 2018 году). Аналогичная ситуация в "Сумыхимпром" — в 2019 году ущерб составил 11 млн грн. Компании-посредники — "Торгсервис" и "Хімвектор", а также импортеры серной кислоты из Белоруссии "Химэкс" и "Запад", вероятно, снимают сливки с этой аферы», — пояснил Магомедов.

Украинский политик считает, что финансовые отчеты не только доказали неоправданность введения квот, но и указали на коррупционной схемы, которые покрывает Минэкономики.

Муса Магомедов направил депутатский запрос министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко с требованием предоставить подробную информацию о влиянии введенных квот на финансовые результаты производителей серной кислоты, расчеты дополнительных доходов, которые получили компании-посредники, а также данные о себестоимости производства.