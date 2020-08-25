Сатановский высказался о желании Германии раскрутить «дело Навального»

Тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ высказали России подозрение, что блогер Алексей Навальный, которого на днях переправили из омской больницы на лечение в Германию, был отравлен, заставляет предположить, что это дело будет раскручиваться, как в свое время раскручивалось «дело Скрипалей».

Такое опасение высказал во вторник, 25 августа, российский политолог Евгений Сатановский.

«Нам тут немцы за Навального предъявлять начали. Есть, говорят, у нас подозрение, что вы его всё-таки отравили. Вы, говорят, расследуйте это дело. Меркель сказала, и министр её, иностранных дел. Так что раскручивать будут, не хуже, чем со Скрипалями. А чего не раскрутить?», — пишет Сатановский в своем блоге.

При этом политолог напоминает, что все, что касается Навального – российского гражданина, который впал в кому после того, как его состояние резко ухудшилось во время перелета Томск-Москва был экстренно доставлен в токсикореанимацию омской больницы – является внутренним делом России, и немцев вообще не должно волновать.

Германии, по мнению Сатановского, нужно заниматься своими делами внутри своих границ, установленных по итогам Второй Мировой войны, и помнить о том, что она мало кому нужна в этом мире, кроме России, которая, кажется, одна заинтересована в хороших отношениях с Берлином, в то время как все остальные только и ждут как бы ее покончить с ней.

Если Германия хочет российский газ, мы дадим его, при условии, что нам при этом не будут читать лекций и нотаций. А если не хочет – пусть сидит на американском газе, разоряется и ждет третьей мировой войны, после которой от нее ничего не останется, рассуждает политический аналитик.