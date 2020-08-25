Дед Мороз спрогнозировал победу над «заморской хворью» к Новому году

Пандемия коронавирусной инфекции не обошла стороной и любимый праздник детей и взрослых — Новый год. Так, в Лондоне активную подготовку к «безопасному» Рождеству начали Санты-стажеры. Развлекательная компания The Ministry Of Fun вышла на работу раньше обычного, чтобы изучить новые коронавирусные правила.

Теперь все Санты помимо привычного бархатного костюма красного цвета будут носить поверх бороды защитные козырьки или маски, соблюдать дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами.

A festive morning at the Ministry of Fun Santa School, getting them Covid-19 safe and ready for Christmas. Just 120 days to go... pic.twitter.com/ls76et4Qkj — John Sibley (@John_Sib) August 24, 2020

Изменения коснулись и способа передачи подарка. Дедушки будут класть праздничные коробки на специальные сани небольшого размера. Детям же достаточно притянуть их к себе за веревочку, чтобы получить заветные игрушки.

«Мы должны быть немного отстранены от детей, а также от взрослых, но веселье, радость, любовь и волшебство никогда не изменятся», — считает один из учеников школы.

На родине всероссийского Деда Мороза, в Великом Устюге, пообещали, что до Нового года ситуация обязательно изменится. Праздник придет в каждый дом, в каждый город, а сам Дедушка Мороз никого без подарков не оставит.

Представитель по связям с общественностью Любовь Якимова в разговоре с «Политикой Сегодня» заверила, что даже если пандемия коронавируса не завершится, главный новогодний волшебник найдет способ порадовать детей и взрослых.

«Дед Мороз готов к любым ситуациям. Он обладает волшебной силой и может дистанционно доставлять подарки и детям, и взрослым, — заверила собеседница издания. — Я не думаю, что к Новому году нужно будет носить маски. У него же такая борода шикарная и усы, пока обходимся без них».

Кроме того, Якимова добавила, что никакие инфекционные заболевания не способны омрачить дух Рождества.

«Пандемия не убьет волшебство, это невозможно, тем более, доброе волшебство. Как дедушка ее [коронаврусную инфекцию] называет — "заморская хворь". И не с таким справлялись. Мы все преодолеем, все сможем», — не сомневается представительница Деда Мороза.

Ранее российский Дед Мороз призвал детей и взрослых соблюдать меры защиты от коронавируса: мыть руки, заниматься физкультурой и не посещать людных мест.