Дед Мороз спрогнозировал победу над «заморской хворью» к Новому году

Пандемия коронавирусной инфекции не обошла стороной и любимый праздник детей и взрослых — Новый год. Так, в Лондоне активную подготовку к «безопасному» Рождеству начали Санты-стажеры. Развлекательная компания The Ministry Of Fun вышла на работу раньше обычного, чтобы изучить новые коронавирусные правила.

Теперь все Санты помимо привычного бархатного костюма красного цвета будут носить поверх бороды защитные козырьки или маски, соблюдать дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами.

A festive morning at the Ministry of Fun Santa School, getting them Covid-19 safe and ready for Christmas. Just 120 days to go... pic.twitter.com/ls76et4Qkj