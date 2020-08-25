Аналитик Лизан: серьезных забастовок у белорусов не получилось

Протесты в Белоруссии не стоит сравнивать с забастовками на Украине и в Грузии, так как они вызваны разными причинами. Об этом во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот» заявил глава аналитического бюро и аналитик проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

«У Грузии, Украины и Белоруссии разные специфики, разные структуры обществ. Я убежден, что надо разделять майдан как политические технологии, и как способ захвата власти от массовых протестов», — пояснил он.

Вместе с тем, по мнению Ивана Лизана, серьезных забастовок у белорусского народа не получилось.

«Идею не все разделяют, есть актив [экс-кандидата в президенты республики Светланы] Тихановской на предприятиях, но они не в состоянии [протестовать]», — отметил аналитик.

Но даже то население, что поддерживает Светлану Тихановскую, как и она сама, не представляют особой угрозы для страны, говорит гость пресс-конференции.

«Тихановская никогда не была самостоятельной фигурой, в семье она занималась жаркой котлет, потом ее взяли под рученьки спецслужбы США. Но она не является лидером протеста, ее отъезд ни на что не повлиял. Ее люди поддержали как знамя протеста, но не как политика».

Но если к власти все же придет политическая оппозиция, то это не приведет к переориентации на Запад, уверен Иван Лизан. Белоруссия мало кому интересна на мировом рынке.