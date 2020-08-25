Данилин рассказал о возможных вариантах замены Навального в РФ

Ситуацию с комой блогера Алексея Навального оценил политолог Павел Данилин. Он предположил возможные варианты дальнейшего развития событий.

Данилин считает, что среди сторонников и коллег Навального сейчас может разыграться борьба за место руководителя, если оно окажется вакантным в результате болезни блогера. Мнение политолога представлено в материале "Известий".

"Подводя итоги, следует признать, что если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков", — заявил он.

Прежде всего следует рассматривать ближайших соратников больного. Любовь Соболь, Илья Яшин, Леонид Волков и другие вполне могут побороться за место главаря. Не стоит недооценивать и Гарри Каспарова с Дмитрием Гудковым, считает политолог. Но эти деятели, в основном, находились в тени, так что сложно отдать предпочтение кому-либо из них.

Телеканал "360" также сообщал, что у Навального не нашли признаков отравления.