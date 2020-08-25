Нацпроект о безопасных дорогах обсудят на форуме «Безопасность на транспорте»

С 7 по 8 сентября 2020 года Санкт-Петербург примет десятый международный форум «Безопасность на транспорте». Площадкой для ведущего российского конгрессно-выставочного мероприятия в области обеспечения комплексной безопасности на транспорте стал специализированный комплекс «ЭКСПОФОРУМ».

Новая площадка не только позволит расширить экспозицию, но и предоставит современное пространство для дискуссий. Так, деловая программа события включает 20 мероприятий по двум основным направлениям:

транспортная безопасность и борьба с терроризмом;

безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Регуляторная гильотина в сфере транспорта, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере названы ключевыми темами международного форума. Участники также обсудят санитарно-эпидемиологические изменения, эффективную организацию работы в период биологической угрозы, снижение смертности на дорогах, цифровые технологии и многое другое.

Отраслевая выставка в этом году займет 600 квадратных метров. Желающие увидят новые образцы оборудования, проекты по формированию безопасной транспортной среды, информационно-коммуникационные системы и технологии.

В завершение форума сформируют итоговую резолюцию, которая вберет в себя инициативы участников по совершенствованию госполитики в сфере безопасности на транспорте. Как отмечают в пресс-службе, за девять лет существования мероприятия было собрано свыше полутора тысяч предложений. Более 500 из них поддержали в федеральных ведомствах.

Сообщается, что в «Безопасности на транспорте» поучаствуют представители отрасли, органов власти, коммерческих и общественных организаций со всей России. Форум проходит при поддержке Госдумы, Минтранса, МВД, МЧС, ФСБ.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.