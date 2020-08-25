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19:02   25 Августа 2020
Россия

Депутат Водолацкий призвал Украину избавится от «русофобской заразы»

Депутат Водолацкий призвал Украину избавится от «русофобской заразы»

Украина сможет восстановить экономические и дружественные связи с Россией только тогда, когда избавится от «раковой опухоли» страны – националистов из «Правого сектора» (запрещена в РФ). Отказ Киева от сотрудничества с Москвой ради «евроинтегрирования» не стоит воспринимать всерьез, заявил на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Украина сегодня ни в какую интеграцию не входит и не может войти по определению. То, что сегодня страна осталась, что называется, "у разбитого корыта", говорит даже президент Владимир Зеленский. Он же сказал, что Украина не может открывать COVID-госпитали, полноценно бороться с пандемией коронавируса, потому что у страны нет на это средств», — напомнил парламентарий.

Подобное заявление говорит, что бюджет Украины находится в «преддефолтном состоянии». Запад, с которым сотрудничает Киев, не спешит помогать союзнику, поскольку больше заинтересован в разжигании русофобской политики на территории Украины. Многие страны Европы оказывают поддержку в развитии антироссийской позиции, считает Водолацкий.

Депутат Госдумы обратил внимание, что Запад уже «отравил души украинских политиков» и настроил их против России. Если народ Украины изберет другого лидера, который захочет восстановить дружеские отношения между Москвой и Киевом, в первую очередь, необходимо будет решить вопрос с националистами из «Правого сектора», уверен зампреда комитета по делам СНГ.

Депутат Водолацкий призвал Украину избавится от «русофобской заразы»

«То, что сегодня происходит в Украине, во многом происходит из-за нацистов из "Правого сектора". Они управляют многими процессами внутри страны, но их меньше. Однако они вооружены, они сплочены. А 80 процентов гражданского общества сидят за забором и смотрит, кто придет и спасет их от этой коричневой чумы XXI века. Я думаю, найдется такой человек и такие силы, которые избавят страну от этой "болезни"», — добавил Водолацкий.

Когда Украина «переболеет русофобской заразой», Россия с радостью окажет помощь братскому народу, сказал спикер. Киев и Москва восстановят прежние отношения, которые своей политикой нарушили экс-президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

«Кто бы то не говорил, мы единый славянский народ. У нас одна вера, культура, традиции. Есть, конечно, небольшие расхождения. Но, в целом, мы нужны только друг другу – Россия, Украина и Белоруссия. Все остальное – это политические игры», — заключил Водолацкий.

«Правый сектор» — общественное радикальное движение, которое зародилось во время Майдана в ноябре 2013 года. Радикально настроенные бойцы оказывали сильное сопротивление подразделениям «Беркута». Лидером движения является украинский общественно-политический деятель Дмитрий Ярош.

Депутат Водолацкий призвал Украину избавится от «русофобской заразы»

«Политика Сегодня» ранее сообщала, что пятый президент Украины Петр Порошенко планировал организовать госпереворот в День независимости Украины 24 августа 2020 года. По словам депутата Верховной рады Ильи Кивы, Порошенко выделил средства для организации акций протестов на Украине. Беспорядки должны организовать контролируемые им националисты.

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Автор: Роман Самойлов
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