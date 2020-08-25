Журналисты ФАН подсчитали стоимость лечения Навального в Германии

Российские журналисты проанализировали цены в немецких больницах. Согласно подсчетам, лечение блогера Алексея Навального в клинике "Шарите" может обойтись ему примерно в 362 тысячи рублей, что почти соответствует его ежемесячной зарплате.

Навальный почувствовал недомогание во время перелета из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда блогер в коматозном состоянии был госпитализирован в БСМП №1, затем Навальный был переправлен в немецкую клинику "Шарите".

Стоимость лечения в Германии регулируется федеральным законом, пишет Федеральное агентство новостей. Исследования проводятся по фиксированной цене, которая не меняется в зависимости от клиники.

Навальный может оставить в "Шарите" порядка 360 тысяч рублей за три дня пребывания, если оплата ляжет на его плечи. По данным из доходной декларации блогера за 2019 год, эта сумма соответствует его ежемесячному заработку.

Телеканал "360" сообщал, что главврач БСМП №1 Александр Мураховский отметил вклад местных врачей в спасение Навального.