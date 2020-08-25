Востоковед Долгов: "Шугалей-2" сформирует общественное мнение в Ливии

Картины "Шугалей" и "Шугалей-2" помогают формировать общественное мнение, считает кандидат исторических наук и старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В беседе с NewInform эксперт отметил, что мнение зрителей должно дать позитивный результат и способствовать освобождению граждан РФ из ливийской тюрьмы, однако оно формируется не только на родине похищенных ученых, но и в самой Ливии.

По мнению историка, задержание российских социологов силами незаконного Правительства национального согласия является нарушением всех международных норм. Долгов также подчеркнул, что в настоящее время в североафриканской стране имеет место гражданский конфликт, а многие члены ПНС принадлежат к запрещенному в РФ террористическому движению "Братьев мусульман".