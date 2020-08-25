Вассерман заявил, что есть серьезная опасность невыхода Навального из комы

Блогер Алексей Навальный не очень годится на роль "сакральной жертвы". Кома блогера на руку его западных спонсоров, а потому существует серьезная вероятность того, что он из нее не выйдет, считает политконсультант Анатолий Вассерман.

Пользы так называемой российской оппозиции Алексей Навальный давно не приносит. По этой причине его "отравление" и кома сейчас выгодны Западу, который спонсировал его многие годы. Ситуацию вокруг инцидента с Навальным "ПолитЭксперту" прокомментировал журналист, политический консультант Анатолий Вассерман. По его мнению, из-за бесполезности Навального велика вероятность того, что он не выйдет из комы, в которой находится с 20 августа.

"Не зря же на каждую следующую акцию он призывал людей моложе, чем на предыдущую. Потому что только несовершеннолетние и несовершенноумные способны верить в то, что он рассказывает", — высказался Вассерман.

Также, по его словам, сейчас Навальный — не очень подходящий кандидат на роль некой сакральной жертвы, а потому его вполне могут уморить в Германии.

Ранее ухудшение здоровья блогера, его кому и вылет в ФРГ назвали попыткой избежать уголовной ответственности по делу о клевете на ветерана ВОВ.