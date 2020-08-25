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17:14   25 Августа 2020
Общество

Вассерман заявил, что есть серьезная опасность невыхода Навального из комы

Вассерман заявил, что есть серьезная опасность невыхода Навального из комы

Блогер Алексей Навальный не очень годится на роль "сакральной жертвы". Кома блогера на руку его западных спонсоров, а потому существует серьезная вероятность того, что он из нее не выйдет, считает политконсультант Анатолий Вассерман.

Пользы так называемой российской оппозиции Алексей Навальный давно не приносит. По этой причине его "отравление" и кома сейчас выгодны Западу, который спонсировал его многие годы. Ситуацию вокруг инцидента с Навальным "ПолитЭксперту" прокомментировал журналист, политический консультант Анатолий Вассерман. По его мнению, из-за бесполезности Навального велика вероятность того, что он не выйдет из комы, в которой находится с 20 августа.

"Не зря же на каждую следующую акцию он призывал людей моложе, чем на предыдущую. Потому что только несовершеннолетние и несовершенноумные способны верить в то, что он рассказывает", — высказался Вассерман.

Также, по его словам, сейчас Навальный — не очень подходящий кандидат на роль некой сакральной жертвы, а потому его вполне могут уморить в Германии.

Ранее ухудшение здоровья блогера, его кому и вылет в ФРГ назвали попыткой избежать уголовной ответственности по делу о клевете на ветерана ВОВ.

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Автор: Илья Романович
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