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17:12   25 Августа 2020
Армия

Путин поручил создать комиссию Совбеза по вопросам Арктики

Путин поручил создать комиссию Совбеза по вопросам Арктики

Президент России распорядился создать специальную межведомственную комиссию Совета безопасности России, которая займется решением вопросов обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

Возглавит межведомственную комиссию заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Состав других членов комиссии в соответствии с их занимаемыми должностями уже прошел утверждение. Соответствующий указ подписал сегодня российский президент Владимир Путин. Документ об этом появился на сайте правовой информации.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #арктика

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