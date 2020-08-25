Путин поручил создать комиссию Совбеза по вопросам Арктики

Президент России распорядился создать специальную межведомственную комиссию Совета безопасности России, которая займется решением вопросов обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

Возглавит межведомственную комиссию заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Состав других членов комиссии в соответствии с их занимаемыми должностями уже прошел утверждение. Соответствующий указ подписал сегодня российский президент Владимир Путин. Документ об этом появился на сайте правовой информации.