Межевич разъяснил сложности отказа Белоруссии от экономических связей с РФ

Руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, президент российской Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич заявил, что белорусская экономика зависит от РФ.

«Что касается зависимости экономики от российской, она весьма велика ― от 25% ВВП и выше. Если брать теневой сектор, мы понимаем, что белорусы в РФ налогов не платят или платят минимум. Если учитывать все вместе ― то 30%», — сказал он.

Николай Межевич, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», отметил, что белорусские экономисты говорили о зависимости экономики республики от РФ, призывали освобождаться. Однако, если переходили к вопросам с деталями освобождения, то диалог переставал складываться.

«Лукашенко давно понимал эту зависимость экономики от РФ, стуча кулаком, просил добиться результата: треть ― Россия, треть ― дальние страны. Можно ли разрушить? Можно. Например, пойти путем Украины. Эти предприятия легли на бок и скончались, а это были ведущие предприятия. Частично удалось переориентировать. Но есть нюанс. У Украины покупают сырье, а в Белоруссии ― колбасы, сыры весьма приличные. Есть разница продавать сою или сырье?», — задался вопросами профессор.

При этом Николай Межевич отметил, что в Петербурге популярен белорусский хлеб. Хотя проблем с хлебом нет, но белорусский «вкусный и дешевый».

«У Белоруссии очень неоднородная позиция. Молодые экономисты говорят, что экономические связи с РФ ― залог будущей Белоруссии, несмотря на то, какой будет флаг. Любые силы будут сохранять в том или ином масштабе связи с Россией. Другой вопрос — где экономическая программа оппозиции?», — снова задался вопросом профессор.

По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко может назвать все президентские сроки экономической программой, но не оппозиция.