Красноперов на примере объяснил преимущество российского «Грома»

Российский беспилотник «Гром», проект которого был представлен на форуме «Армия-2020», позволит усилить ВКС РФ, а также повысит выживаемость пилотов.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал российский, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах, летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя заявление генерального конструктора предприятия «Кронштадт» Николая Долженкова о том, что представленные на форуме его компанией новый ударный беспилотник «Гром» создавался для поддержки и защиты истребителей Су-57 и Су-35.

«На «Армии-2020» мы представляем проект беспилотника «Гром» массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограммов, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57», — рассказал Долженков журналистам.

По его словам, основной задачей беспилотника является сохранение жизни пилотов и сохранение самих пилотируемых истребителей, путем уничтожения вражеских БПЛА и выполнения других боевых программ.

Эти слова Долженкова в интервью ФАН прокомментировал Андрей Красноперов, который отметил, что новый российский ударный беспилотник серьезно отличается от другой нашей новинки в этой области – БПЛА С-70 «Охотник», который сейчас находится на доработке в Конструкторском бюро «Сухой».

По словам Краснопенрова, если уже прошедший испытания С-70 «Охотник» больше подходит для нанесения удары по наземным объектам противника и долгих разведывательных полетов, то предназначение «Грома» это, скорее, ведение воздушного боя.

При этом эксперт напомнил о том опыте ведения боевых действий, который российские ВКС приобрели во время операции в Сирии.

«В 2016 году летчики нашего Су-24 во время выполнения боевого задания были сбиты турецким F-16 и оказались на территории противника. Тогда все не очень хорошо закончилось, погиб Олег Пешков, но если бы их самолет сопровождал такой вот беспилотник, то, возможно, турецкий истребитель даже не стал бы атаковать исподтишка, опасаясь ответного огня. И тогда Герой России был бы жив», — считает Красноперов.

Поэтому новый беспилотник «Гром», который, по словам компании-разработчика, станет воздушным прикрытием пилотируемым самолетам, это конечно очень хорошая идея, добавил летчик-испытатель.

При этом, по замыслу разработчика, новый ударный БПЛА сможет выполнять и разведывательные задачи, и быть «ведомым» в составе передового атакующего эшелона, обнаруживать и поражать комплексы ПВО противника, а также, используя высокоточное ракетное оружие, уничтожать надводные и наземные цели.