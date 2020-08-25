Замдиректора ФСИН Бурыкин уволен по указу Путина

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимир Бурыкин снят с должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Подписанный главой РФ документ об отставке замдиректора ФСИН опубликован на официальном сайте правовой информации. Причины увольнения Бурыкина с поста пока неизвестны, пишет ТАСС.

Бурыкин был назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний 1 мая 2017 года. С августа 2010 года он занимал должность начальника управления Федеральной службы безопасности по Калужской области.