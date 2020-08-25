Клиника Charite не комментирует отмену пресс-конференции по Навальному

Немецкая клиника Charite не стала объяснять причину отмены пресс-конференции, на которой медики из Германии собирались рассказать о состоянии здоровья блогера Алексея Навального.

Утром 20 августа Навальный потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в больницу Омска. После стабилизации состояния и медицинского консилиума врачи разрешили транспортировку Навального в медицинское учреждение Германии. Все это время пациент находится в коме.

В России, как сообщает Федеральное агентство новостей, ему угрожает судебное наказание. В июне член Центрального штаба ОНФ Михаил Моисеев обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Алексея Навального по факту публичного оскорбления участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко.