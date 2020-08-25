Политолог Самонкин призвал искать отравителей Навального среди его коллег

Спланированное спецслужбами Запада отравление Алексея Навального может быть делом рук его соратников, считает президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Медики немецкого госпиталя, куда был доставлен блогер Алексей Навальный после инцидента в самолете, заявили о якобы обнаружении в его крови ингибитор холинэстеразы, однако точно вещество назвать не смогли. Экспертиза западных врачей противоречит результатам, полученным российскими медиками, не обнаружившими токсичных веществ, в том числе и заявленный немцами химикат.

Перемещение блогера в клинику в Германии вызвало сомнение у Самонкина, о чем он заявил в беседе с "ПолитРоссия". По его словам, отравления могло и не быть вообще, а вся ситуация используется Западом для давления на Россию. Однако если Навального отравили, то заказчиками отравления являются западные кураторы блогера, решившие избавиться от утратившего позиции актива и получить заодно повод для критики в адрес РФ, считает эксперт.