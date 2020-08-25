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16:48   25 Августа 2020
Происшествия

Сафронова по требованию ФСБ направили на психиатрическую экспертизу

Сафронова по требованию ФСБ направили на психиатрическую экспертизу

Федеральная служба безопасности назначила психолого-психиатрическую экспертизу для обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которую проведут в институте имени В. П. Сербского.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, следователи уже ознакомили защиту с постановлением о назначении Сафронову психолого-психиатрической экспертизы.

По версии ФСБ, чешские спецслужбы завербовали Сафронова в 2012 году. В итоге задание по сбору и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке он выполнил в 2017 году.

В материалах следствия отмечено, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, однако конечным получателем секретных сведений являлись США.

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Автор: Яна Либерман
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