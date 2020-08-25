Отдых в Абхазии: ностальгия по Сталину, юный мафиози и священные коровы

С зарубежными поездками в нынешнем году не густо. Телеграм-каналы пестрят горящими турецкими турами, отчего складывается ощущение, что все сейчас там. Кто не там, тот на пляже в Крыму или Сочи. Но в нескольких километрах от Олимпийского парка, за широкими листьями пальм спряталось еще одно лакомое направление, о котором слагают легенды.

Абхазия — страна, которую не способна изменить даже мировая пандемия. Водители здесь стабильно пересекают двойную сплошную, жители упорно игнорируют мысли о работе после 15:00, а коровы традиционно пасутся даже на заправках (и, кстати, абсолютно не против тактильного контакта с незнакомцами).

«Московские» вопросы в республике лучше не задавать. Тем более, ответы на них до скукоты однообразные.

— А круглосуточных магазинов нет?

— Это же Абхазия.

— А чек, расписку или билет в автобусе не дают?

— Это же Абхазия.

— И касс на вокзале нет?

— Это же… Ну, вы поняли.

Гостеприимство и радушие коренного населения ошарашивает неподготовленных туристов сразу после прохода через границу. Предложения подвезти сыплются со всех сторон, а некоторые таксисты буквально загораживают путь своим загорелым телом, так что ты чувствуешь себя самым востребованным пассажиром.

«Айфон! Кому новый айфон?» — зазывает бородатый шофер на маршрутку до Нового Афона.

Сесть к нему сразу — плохая идея. Фразу «едем сейчас» воспринимать буквально не стоит. Еще пять минут на кофе, десять — на общение с товарищами, и парочку на странный танец жестов во время выезда на дорогу. Водители в Абхазии вообще довольно непредсказуемые. Могут остановиться на заправке, а могут и на трассе, чтобы протереть лобовое стекло тряпкой вручную.

Таксист Uber в Адлере заботливо спрашивал, не передумаем ли посещать Закавказье, памятуя о повадках своих коллег, но удивительная природа Абхазии, местный колорит и жажда приключений делают свое дело.

К слову, приключения начинаются уже в duty free. С купленными в магазине беспошлинной торговли товарами в радушную страну вас не пустят, но предприимчивая дама на кассе посоветует спрятать покупки в рюкзак. Пара минут стресса, и ваш внутренний плохиш одерживает победу. Город засыпает, просыпается мафия.

Джон Готти едва ли доезжал до Абхазии, вернее, не доезжал и вовсе, но вот его столичный дошкольник-тезка что-то забыл в женской уборной на входе в одну из крупнейших пещер государства.

— Что это? Что это? — спрашивает юный голос маму.

— Это туалет, Джон, — хладнокровно отвечает родительница.

— А что делать с этой дыркой? — не понимает мальчик, впервые не обнаруживший за дверью унитаза.

Абхазия идеально подходит для того, чтобы показать детям, как было раньше. После туалетного шока малыша Джона ждет экскурсия по древней пещере, прогулка по заповеднику с кельей одного из ближайших апостолов Иисуса Христа Симона Кананита и даже дача Сталина, в конце концов.

Впрочем, у вождя народов дач в Абхазии было целых пять. При желании можно устроить себе настоящее политическое турне. Тем более, Хрущев и Брежнев черноморскими «виллами» своего предшественника тоже не пренебрегали.

Интерьеры у Иосифа Виссарионовича по меркам современного человека, видавшего обзоры на дворцы власть имущих, скромные. Деревянная мебель, кушетки во всех комнатах, включая ванную, голубая плитка в последней.

Удивить могут разве что хрустальные стекла в окнах и зеркала, увеличивающие рост невысокого Сталина. А! И рассказ гида о том, что к морю он не ходил, а соленую воду для купания поставляли прямо на дачу.

Зря вы, товарищ Коба, пляжи не посещали. Они в Абхазии, к вашему сведению, не такие переполненные, как на российских курортах. При удачном стечении обстоятельств меж двух волнорезов можете оказаться в гордом одиночестве.

Хотя одиночество в этой стране противопоказано или даже противоестественно. Из машин доносятся строки: «Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем». В кафе распивают домашнее вино, коньяк и чачу, пары на балконах гостевых домиков, обнявшись, смотрят на вспышки молний прямо над морем.

Сотрудники таких отелей говорят, что до открытия границ не страдали. Купались впервые за много лет. Сейчас же — пашут как лошади.

Кстати, конные прогулки для романтиков в Абхазии тоже есть. А любителей тихого отдыха ждут сады с кипарисами и лебедями. Экстремалов в страну привлекают поездки на джипах в горы и заброшенные санатории советского времени. Гурманов — хачапури, паломников — монастыри.

А если не очень хочется слушать шутки водителей маршруток про стоимость билета в зависимости от веса пассажира, то добраться можно на поезде или на личном транспорте. Главное — не забудьте маску. Правда, рекомендуют надеть ее только в пещере Нового Афона.

В остальных местах о вирусе не вспоминают. И он, обиженный, не особенно здесь чудит.