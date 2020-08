Ученые заглянули в историю глобального потепления

В научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовали исследование, которое проливает свет на прошлое Антарктики. Ученые выяснили, что последний раз часть земного шара была свободна ото льда примерно пять с половиной миллионов лет назад. К такому выводу эксперты пришли, сопоставив геномы беспозвоночных обитателей южного Заполярья.

«В плиоцене (5,3–2,6 миллиона лет назад) глобальные средние температуры поверхности моря были на 1,9–3,6 градуса по Цельсию выше, чем в наши дни. Эти более теплые температуры вызвали полный коллапс Западно-Антарктического ледяного щита и отступление морских окраин Восточно-Антарктического ледяного щита, а также Гренландского ледяного щита, что привело, по оценкам, к 14-метровому повышению глобального среднего уровня моря по сравнению с нынешними уровнями», — говорится в исследовании.

Говоря ненаучным языком, из-за температуры воды в мировом океане, которая была теплее нынешней в среднем на два градуса, в восточной части континента льды сильно отступили, а в Западной Антарктиде растаяли все ледники. Биологи под руководством профессора Университета Вайкато (Новая Зеландия) Айэна Хогга сравнили между собой геномы примитивных членистоногих — ногохвосток, которые обитают в почве всех областей планеты.

В разных местах Антарктиды ученые нашли сразу шесть видов ногохвосток. Биологи пришли к выводу, что их прародители могли появиться в этой части Земли еще до «тотального льда», когда территорию покрывали леса.

Подобные процессы в истории планеты цикличны, и таким образом специалисты делают выводы о процессе глобального потепления, который Земля переживает сейчас, объяснила «Политике Сегодня» старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева.

«Климат тогда был совсем другой. Разница в температуре мирового океана в 1,9 градуса по Цельсию – это огромная разница. И через подобные исследования исследователи смотрят, как процессы в то время соотносятся с нынешними преобразованиями Антарктики. Ведь если человечество не будет ограничивать некоторые сферы своей деятельности, в частности выделение парникового газа в атмосферу, через несколько сотен лет нас ждет глобальное таяние ледников, которое понемногу идет уже сейчас», — сказала Ананичева.

По словам эксперта, со времен эпохи плиоцена, когда Антарктика существовала без ледяного покрова, почти все природные условия сохранились до наших дней. К ним добавился один, но очень весомый фактор, которые многие люди сейчас не воспринимают всерьез, рассказала научный сотрудник Института географии РАН.

«Тогда на климат влияли причины, связанные с космосом, состояние и положение континентов и так далее. Сейчас к этому списку добавился. По большому счету, только один фактор – антропогенный, то есть деятельность человека. Больше ничего не менялось за все это время. Все примерно одинаково. И все глобальное потепление, которое происходит сейчас, в огромной степени заслуга именно человека», — полагает Ананичева.

«Политика Сегодня» уже писала про процесс таяния льдов Гренландии, который прошел «точку невозврата». Это значит, что даже если глобальный экологический кризис прекратится, лед на самом крупном острове планеты будет продолжать таять. Чтобы прийти к столь неутешительному выводу, ученые проанализировали данные со спутников за последние 30 лет.

Аналогичная история может произойти с ледяным покровом Западной Антарктиды. Он находится в нестабильном состоянии и его целостность находится под угрозой. Это значит, что регион, омываемый Тихим и Атлантическим океанами, начнет раскалываться на большие куски. В перспективе, с еще большим повышением температуры воды в мировом океане, таяние Антарктиды приведет к значительному повышению уровня воды.

Мария Ананичева в беседе с «Политикой Сегодня» ранее отмечала, что, если все льды на планете Земля растают, уровень мирового океана повысится примерно на 65 метров.